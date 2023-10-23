Пив і закушував на місці злочину: в Одесі патрульні затримали чоловіка, який проник до магазину

23 жовтня 2023, 21:55
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Джерело:

Поліція Одеської області

В Одесі чоловік влаштував трапезу у магазині, до якого потрапив незаконно. Правоохоронці "спіймали" його на гарячому.

23 жовтня вночі патрульні Одеси отримали виклик про те, що невідомий незаконно проник до магазину.

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Зламав двері

Коли правоохоронці прибули до магазину, який розташований на вулиці Ніжинській, то побачили дивну картину. Порушник розпивав алкоголь та закушував.

Вчинок порушника залишився без пояснень / Фото поліції

Інспектори з'ясували, що перед тим, як влаштувати трапезу у приміщенні крамниці, зловмисник пошкодив вхідні двері, аби потрапити всередину. 

Затриманий розбив скляні двері магазину / Фото поліція

Мотиви свого вчинку затриманий пояснити не зміг. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для правової кваліфікації його дій.

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Автор: Анастасія Колеснікова