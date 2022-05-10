В Одесі затримали ймовірних диверсантів і коригувальників вогню
Джерело:Сергій Братчук
Кількох людей, яких підозрюють у співпраці з російськими загарбниками, затримали в Одесі. Наразі їх перевіряють правоохоронці.
Про це розповів 10 травня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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"Дякую усім, хто залучений до контрдиверсійної роботи. Затримали кількох осіб, яких підозрюють у причетності до співпраці з рашистами. Їх наразі перевіряють. Серед них, можливо, є корегувальники ворожого вогню", – сказав Братчук.
Ситуація в Одесі
Братчук зазначив, що завершилась продовжена комендантська година. Він зазначив – вона дала свої результати й запобігла скупченню людей. Грубих порушень не зафіксували.
Росіяни впродовж 9 травня масово обстрілювали місто. За словами Братчука, ймовірність, що ворог продовжить обстрілювати регіон, залишається занадто високою. Крім цього, для того, щоб завдати ракетні удари, росіяни все частіше застосовують стратегічну авіацію.
На жаль, найгірший сценарій справдився. Є поранені та загиблі. Завдали значної шкоди об'єктам інфраструктури. Знищувати ворога в небі, морі, на суходолі – наше головне завдання,
– наголосив Братчук.
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Атака 9 травня
За попередню добу у місто влучили 7 ракет і пошкодили 2 об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, торговий центр. Відомо, що 1 людина загинула, а ще 5 поранені.
Російські диверсії: останні новини
- У Генштабі Збройних Сил повідомили, що окупанти планують провокації на об'єктах хімічної промисловості. Вони хочуть звинуватити в цьому українських військових.
- Братчук 3 травня повідомляв, що в Одесі затримали 12 диверсантів, що пов'язані з криміналітетом. Вони повинні були створити картинку заворушень. Під час затримання у людей знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що 29 квітня поблизу Миколаєва знайшли сховок, де диверсанти зберігали протитанкову зброю. Вони готувались зробити у місті теракти. Правоохоронці вилучили всю зброю. Як з'ясувалось, її виготовили у Росії.
- У Харківському районі викрили 58-річну диверсантку. Вона передавала своєму братові, який перебуває на тимчасово окупованій території й працює з Росією, інформацію про ЗСУ.