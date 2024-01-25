Який вигляд має багатоповерхівка в Одесі, в яку влучив "Шахед"

Внаслідок атаки росіян по багатоповерхівці в Одесі деякі квартири вигоріли вщент. Повітряні сили ЗСУ розповіли, як це сталось, попри збиття "Шахедів".

Наші військові, влада та силовики показали кадри з міста та повідомили, що є поранені. На щастя, всі люди вижили.

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Який вигляд має атакована багатоповерхівка в Одесі

На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу,

– заявили військові.

Сили оборони Півдня України уточнили, що там пошкоджено декілька квартир, одна людина зазнала опіків та госпіталізована.

Який вигляд має багатоповерхівка в Одесі: дивіться відео

Наслідки атаки росіян по будинку в Одесі: дивіться відео

Атакований житловий будинок в Одесі: дивіться відео

Згодом в Міністерстві внутрішніх справ повідомили про 6 постраждалих.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що окупанти, окрім багатоповерхівки, пошкодили й інші будинки. Зокрема:

уражений дрон, падаючи, пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста . У цьому ж кварталі біля пошкодженого під час попередньої атаки багатоквартирного будинку впав ще один безпілотник. Там вибухова хвиля повибивала скло у вікнах, повністю згоріла машина, декілька – побиті;

. У цьому ж кварталі біля пошкодженого під час попередньої атаки багатоквартирного будинку впав ще один безпілотник. Там вибухова хвиля повибивала скло у вікнах, повністю згоріла машина, декілька – побиті; там четверо поранених – їм медики допомогли на місці, вони лікуються вдома. Одну з постраждалих рятувальники витягнули з-під завалів;

ще один ворожий дрон впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації. На місці працювали вибухотехніки;

ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. На жаль, вибухова хвиля відкинула на землю чоловіка, який неподалік їхав на велосипеді. Його поранили уламки різних предметів, що розліталися від вибуху. Він також лікується вдома.

Пауза між попередженнями про повітряну тривогу склала до 15 хвилин. Сили ППО знищили 10 "Шахедів",

– повідомив Олег Кіпер.

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