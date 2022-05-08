В Одесі знову пролунав вибух: в області кілька разів за ніч лунали сирени

Під час всеукраїнської повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Людей закликали не покидати укриття.

Відповідну інформацію Суспільне повідомило орієнтовно о 02:12 7 травня. Попередньо – це третій "приліт" у область за цю ніч.

Важливо Всеукраїнська повітряна тривога: людей закликають пройти в укриття

У Одесі під час повітряної тривоги пролунав третій вибух

В Одесі знову чутно вибух,

– мовиться у повідомленні.

Перший вибух у місті був дещо раніше – орієнтовно опівночі проти 7 травня. Другий – орієнтовно в 00:45 проти 7 травня.

Напередодні кожного з вибухів у області оголошували повітряну тривогу. Відбій тривоги відбувся тільки о 02:24 7 травня.

Варто згадати, що під час тривог людей закликали переходити в укриття. Адже напередодні 9 травня дії росіян стали особливо агресивними.

МВС попередило про можливі провокації Росії напередодні 9 травня

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попередив, що Росія 9 травня може вдатись до нових провокацій.

Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил:

не відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська , – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Ці території ще не перевіряли на замінування;

, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо. Ці території ще не перевіряли на замінування; вихідні напередодні 9 травня у деяких регіонах – так звані поминальні дні. Українцям радять утриматись від масових зібрань.

У МВС повідомили, що в ці дні СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та всі наші правоохоронні органи працюватимуть у посиленому спеціальному режимі. Щоб полегшити роботу поліції, людям варто бути пильними та уважними.

Окрім того, Володимир Зеленський закликав усіх людей реагувати на повітряні тривоги.

Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей,

– закликав Зеленський.

За словами президента, російські окупанти продовжують активні ракетні обстріли та авіаційні удари по українських містах. Інтенсивність ворожих атак в переддень 9 травня може зростати.

Президент також закликав людей дотримуватися правил щодо комендантської години та громадського порядку. Адже виконання усіх вимог – це насамперед піклування про свою безпеку.

Коротко про останні обстріли Одещини

Вдень 7 травня російські окупанти двічі вдарили ракетами по Одеській області. Зокрема вранці та по обіді.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що ворог знову показав свою цинічність і підлість. Зокрема декілька ракет влучили в Одесу. Інформації про постраждалих людей немає.

Напередодні, 6 травня, окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. На щастя, внаслідок удару люди не постраждали. Напередодні протягом 6 травня вони продовжували атакувати область.

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