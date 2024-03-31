Окупанти атакували кілька підстанцій "Укренерго": в Одесі зупинився електротранспорт

У ніч проти 31 березня країна-агресорка вдарила "Шахедами" по Одещині. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура південного регіону.

Зокрема, противник пошкодив підстанцію "Укренерго". Внаслідок чого було знеструмлено 170 тисяч осель.

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В Одесі не працює електротранспорт

Як повідомляють у ДТЕК, фахівці всю ніч працювали над тим, аби відновити живлення та подати напругу в домівки людей.

В ОВА зазначили, що наразі частково світло вдалося повернути. Станом на 10:00 без електропостачання в області перебувають 10 тисяч абонентів Одеси та Одеського району.

Водночас у ДТЕК зауважили, що вже всі мешканці Одещини знову зі світлом

Втім, енергетики додають, що ситуація в енергосистемі регіону залишається складною. Масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі.

На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів.

Нагадаємо, що вночі над Одещиною було збито 8 "Шахедів". Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів та виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

На Львівщині був атакований газовий об'єкт

Об 11:40 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів, а також частина Одеського району області.

Нічна атака дронами змінилася на ранковий удар ракетами по західних областях. Так, ворог вже втретє намагається влучити по критичному об'єкту. Раніше він вже бив по ньому 24 та 29 березня.

Внаслідок обстрілу також зруйнована адмінбудівля – там розгорілася пожежа, яку оперативно загасили. Крім того, відомо про одного загиблого. На місці влучання триває розбір завалів – під ними ще можуть бути люди.

Атака 31 березня: що відомо