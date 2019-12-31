Одесі на Новий рік подарували ще одного кота: тварина їсть кільку в томаті – фото скульптури

У Одесі поблизу одного з рибних ресторанів на вулиці Грецькій з‘явилася ще одна місцева цікавинка, а саме пам’ятник коту. Встановили його у межах проєкту "Одеські коти". Цього разу тварина отримала ім’я Васька, а зобразили його таким, що їсть з консервної банки кільку в томатному соусі.

Як розповіла у коментарі "Думскій" авторка проєкту "Одеські коти" Тетяна Штикало, це її 13-й щасливий кіт, а працювала вона над скульптурою понад рік.

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"Дуже довго його переробляла, відкладала та знову переробляла. Але тепер дуже вдало вийшло – Вася став своєрідним новорічним подарунком місту", – підкреслила майстриня.

У межах проєкту "Одеські коти" втсановили ще одну скульптуру

У самому ж ресторані, біля якого встановили скульптуру, повідомили, що прототипом Васьки став кіт, якого постійно підгодовують на кухні закладу. Також тут сподіваються, що скульптура гідно увійде в туристичний маршрут і стане новою визначною пам'яткою міста.

Самого ж виконали з поліефірної смоли з додаванням бронзового порошку. Також майстриня використала справжню іржу, але для того, що консервована рибка отримала своєрідний колір.

Що відомо про проєкт "Одеські коти"? У його межах створили так званий котячий маршрут, який пропонує ознайомитися зі всіма скульптурами котів, які встановлено в місті. Коли з’явилася перша така скульптура, сказати важко. З тих, що відомо, найраніше – це 2003 рік. Загалом зараз у місті налічується понад 20 таких котиків. З інформацією про них можете ознайомитися за цим посиланням.

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