Про затримання чоловіка повідомили 9 червня. У зловмисника вдома знайшли докази скоєння злочинів.
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Оголошення підозри в розбещенні 14-річної: відео Нацполіції
Детальніше про розбещення
- За даними слідства хлопець посилав дівчині фото й відео порнографічного характеру
- Також він вів із нею цинічно-відверті розмови на сексуальні теми
- Згодом хлопець випросив і її фото в оголеному вигляді.
- Після цього вони зустрілись і здійснили дії сексуального характеру.
- Зловмисника викрили співробітники Кіберполіції.
- У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флешки та карти пам'яті.
- На всіх цих пристроях були докази злочинної діяльності.
Обшуки в домі хлопця, якого підозрюють у розбещенні / Фото Нацполіції та скриншоти 24 каналу
Що загрожує хлопцю
Правоохоронці повідомили молодикові про підозру у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Також його звинувачують у розбещенні неповнолітньої. Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до 5 років в'язниці.