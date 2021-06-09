Про затримання чоловіка повідомили 9 червня. У зловмисника вдома знайшли докази скоєння злочинів.

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Оголошення підозри в розбещенні 14-річної: відео Нацполіції

Детальніше про розбещення

За даними слідства хлопець посилав дівчині фото й відео порнографічного характеру

Також він вів із нею цинічно-відверті розмови на сексуальні теми

Згодом хлопець випросив і її фото в оголеному вигляді.

Після цього вони зустрілись і здійснили дії сексуального характеру.

Зловмисника викрили співробітники Кіберполіції.

У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флешки та карти пам'яті.

На всіх цих пристроях були докази злочинної діяльності.

Обшуки в домі хлопця, якого підозрюють у розбещенні / Фото Нацполіції та скриншоти 24 каналу

Що загрожує хлопцю

Правоохоронці повідомили молодикові про підозру у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Також його звинувачують у розбещенні неповнолітньої. Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до 5 років в'язниці.

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