Прокуратура 8 квітня направила до суду справу про вбивство кота жителькою в Суворовського району Одеси. У лютому ця жінка викинула тварину з 10 поверху, а потім добила її ножем.

Підозрювана 56 років викинула труп кота в сміттєвий контейнер. Це трапилося на Десантному бульварі міста.

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Що відомо про злочин

Жінка зізналася, що вбила свого кота, бо він її подряпав.

Під час нападу раптової агресії жінка викинула тварину з балкона 10 поверху.

Згодом вона спустилася надвір із ножем і добила домашнього улюбленця.

Про цей випадок повідомила інша мешканка цього району.

Що загрожує за вбивство тварини

Одеситку будуть судити за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Якщо вину доведуть, вона може заплатити штраф від 17 до 51 тисячі гривень або потрапити до в'язниці на 3 роки.

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