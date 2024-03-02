Постійні удари "Шахедами" по Одеській області: в ЗСУ окреслили мету ворога
Російська армія вночі 2 березня вчергове обстріляла Одесу, зруйнувавши житлову багатоповерхівку. Подібними атаками по Одеській області росіяни переслідують конкретні цілі.
Зокрема, загарбники атаками "Шахедами" Одеської області хочуть зашкодити цивільному населенню та регіону в цілому. Про це в етері телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Гуменюк назвала мету окупантів постійними атаками "Шахедами"
Полковник зазначила, що якщо аналізувати тактику ворога, то постійні удари "Шахедами" по Одеській області – це намагання максимально зашкодити загальному цивільному населенню регіону.
Це прояви терору, називаймо речі своїми іменами. Також це намагання зруйнувати економіку регіону, який суттєво підтримує прифронтові регіони,
– зазначила Гуменюк.
Вона також підкреслила, що дуже часто подібні маневри відбуваються і над промисловими кварталами Одеської області й суттєво шкодять звичайній, цивільній економіці. Крім того, за словами Гуменюк, таким чином окупанти намагаються прокладати маршрут для своїх повітряних засобів, щоб обійти системи протиповітряної оборони нашої держави.
Росіяни обстріляли Одеську область "Шахедами"
- В Одесі вночі 2 березня пролунали потужні вибухи. По всій області оголошували повітряну тривогу через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".
- Згодом стало відомо, що в Одесі росіяни влучили по багатоповерховому будинку. Частина будинку обвалилася – під'їзд там повністю зруйнований.
- Внаслідок удару по цьому будинку є загиблі й постраждалі. Кількість травмованих людей і жертв у місті ще може збільшитися, адже на місці подій продовжують розбирати завали й визволяти людей, що були під завалами.
- Варто зазначити, що Сили та засоби ППО потужно відпрацювали та збили 7 із 8 "Шахедів", якими російські окупанти атакували Одеську область. Один дрон постійно маневрував і влучив у дев'ятиповерхівку.
- Окрім того, внаслідок російської атаки по Одеській області пошкоджено критичну інфраструктуру, через що деякі будинки залишилися без опалення.
- Наталія Гуменюк також розповідала, що дрони ворога протягом години дуже щільно заходили з акваторії Чорного моря й атакували різні райони Одеси. За словами речниці, атака була здійснена одночасно з різних напрямків і зі складними маневрами.