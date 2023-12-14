Пошкоджений гуртожиток, у дітей – контузія й травми: нові деталі про удар по Одеській області

Російські загарбники вночі 14 грудня вчергове атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок ворожого обстрілу постраждала Одеська область.

Там пошкодження зазнав місцевий гуртожиток. Через атаку також постраждали мешканці будівлі, серед яких були й діти.

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Наслідки російського обстрілу Одеської області

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що область росіяни обстрілювали впродовж шести годин. Зокрема, росіяни почали свою атаку з Одеси, де Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували по ворожих цілях.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них 3 дитини,

– сказав Кіпер.

За словами посадовця, усіх дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки медики виявили контузії та закриті черепно-мозкові травми. Водночас у дорослих – струси мозку та поранення.

"Через російський терор, пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріло вщент дві автівки. Пожежу було ліквідовано", – наголосив очільник Одеської ОВА.

Кіпер також зазначив, що на місці атаки встановлено мобільний пункт обігріву. Він також запевнив, що з постраждалими та мешканцями гуртожитку працюють психологи, для цих людей також організовано підвезення їжі та теплих речей.

В Одеській міській раді також показали кадри з Одеси, де обстріляли гуртожиток. На фото можна побачити, що там активно працюють рятувальні служби, правоохоронці та волонтери, які допомагають одеситам відійти від наслідків атаки.

Наслідки ворожого обстрілу гуртожитку в Одесі / Фото Одеської міської ради

До того ж очільник Одеської ОВА розповів, що після обстрілу Одеси росіяни атакували Ізмаїльський район області. Туди окупанти спрямували понад 20 ударних дронів.

Там їхньою ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали,

– розповів Кіпер.

Водночас він зазначив, що руйнувань в Ізмаїльському районі зазнали складські приміщення.

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