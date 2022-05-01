Одеська ППО працює дуже добре, рахунок по літаках 7:0, – речник ОВА Братчук

1 травня 2022 , 03:13
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Речник Одеської ОВА розповів, що сили протиповітряної оборони Одещини працюють дуже добре. Зокрема вони знищують ворожі літаки.

Відомо, що окупанти відкривають вогонь по Одесі з Криму. Про це повідомив речник військової адміністрації Сергій Братчук ввечері 30 квітня у ефірі каналу "Рада". 

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Одеська ППО дуже добре знищує літаки ворога

Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси,
– розповів Сергій Братчук.

Додав, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон", а саме ракетами типу "Онікс". Цими ракетами Росія колись обстрілювала Сирію. 

Речник пригадав, що 30 квітня ввечері після 18 години в Одесі пролунали вибухи, які зруйнували злітну смугу. На жаль, вона ремонту вже не підлягає, там тривала рятувальна операція. 

Зверніть увагу! Людей закликали не гуляти на узбережжі Одеси. Адже пляжі в Одеській області заміновані. Перебувати там строго заборонено.

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Автор: Діана Квасневська