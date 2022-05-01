Одеська ППО працює дуже добре, рахунок по літаках 7:0, – речник ОВА Братчук

Речник Одеської ОВА розповів, що сили протиповітряної оборони Одещини працюють дуже добре. Зокрема вони знищують ворожі літаки.

Відомо, що окупанти відкривають вогонь по Одесі з Криму. Про це повідомив речник військової адміністрації Сергій Братчук ввечері 30 квітня у ефірі каналу "Рада".

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Одеська ППО дуже добре знищує літаки ворога

Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси,

– розповів Сергій Братчук.

Додав, що окупанти стріляли з тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон", а саме ракетами типу "Онікс". Цими ракетами Росія колись обстрілювала Сирію.

Речник пригадав, що 30 квітня ввечері після 18 години в Одесі пролунали вибухи, які зруйнували злітну смугу. На жаль, вона ремонту вже не підлягає, там тривала рятувальна операція.

Останні новини щодо ситуації на Одещині

30 квітня окупанти обстріляли Одещину. Зокрема вони зруйнували нову повітряно-злітну смугу аеропорту. Її будували 5 років, а проєкт готували 10. Попри все, мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що смугу обов'язково відновлять.

Коментуючи атаку на злітно-посадкову смугу, Володимир Зеленський зазначив, що смугу то відбудують, проте Одеса ніколи цього не забуде. Додав, що Москва доводить – одесити такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці.

В Одесі запровадили довгу комендантську годину. Вона буде діяти з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня. У цей час людям не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.

Зокрема в Одеській ОВА розповіли, що 23 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Через це 2 ракети вразили об'єкти інфраструктури.

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