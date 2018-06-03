Одеські ресторани погрожують спалити, якщо ті не звільнять пляжі
Листівки, із закликом до ресторанів звільнити муніципальні пляжі, розповсюджуються в Одесі. В іншому випадку ресторани погрожують спалити. Очевидці повідомляють, що листівки були поширені на пляжних комплексах в районі Великого Фонтану.
Про це повідомляє група в Facebook "Одеса без цензури".
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"Доводимо до вашого відома, що вся територія міських пляжів є власністю громади. Даємо вам час до 13.06.18, щоб самостійно розібрати зведене на пляжах і вивести обладнання. В іншому випадку ваш заклад буде спалено", — сказано у листівках.
Джерело: 24 Канал
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