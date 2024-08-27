Втеча 3 мобілізованих ексв'язнів на Одещині: чоловіків повернули у військчастину, – ОК "Південь"

В Одеській області троє колишніх ув'язнених, які підписали контракт з ЗСУ та мобілізувалися, 24 серпня втекли з центру, де вони проходили навчання. Зрештою цих чоловіків вдалося знайти.

Виконувач обов'язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь", підполковник Олексій Міщенко зазначив, що виявити втікачів вдалося протягом доби. Мобілізованих повернули назад до військчастини.

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Що розповіли в ОК "Південь" про втечу мобілізованих ексв'язнів

Міщенко пояснив, що мобілізовані залишили територію навчального центру в Одеській області, щоб "спробувати використати цей час на власний розсуд". Підполковник також додав, що інформація, що мобілізовані мали з собою зброю, не відповідає дійсності.

Зброї у військовослужбовців не було, – це неправдива інформація, і нічого здоров'ю громадян не загрожувало. Вже 25 серпня їх затримали та доставили назад,

– сказав виконувач обов'язків речника ОК "Південь".

Він наголосив, що з моменту втечі навіть не пройшло доби, тому це не розцінюють як самовільне залишення частини. За словами Олексія Міщенка, ці чоловіки й далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

Підполковник утримався від розкриття конкретного місця та обставин утримання мобілізованих колишніх в'язнів. Однак він підтвердив, що у військовій частині буде проведена службова перевірка, а винні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", – пояснив Міщенко.

До слова, раніше про втечу трьох колишніх ув'язнених, які були мобілізовані та пройшли підготовку в одному з навчальних центрів в Одеській області, повідомляло одеське видання "Думська". Посилаючись на джерела в правоохоронних органах, журналісти повідомляли, що під час втечі чоловіки буцімто були озброєні автоматами Калашникова.