В Одеській області був вибух: ворог вдарив балістикою по прибережній зоні

В Одеській області стався вибух, про що повідомили у соцмережах. Повітряні сили перед цим попередили про загрозу балістичного озброєння з південного сходу.

Понад половина областей України оголосила про повітряну тривогу. Голова ОВА Одещини закликав людей залишатись в укриттях.

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Вибух в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 16:41. Хвилину потому у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу,

– йдеться в повідомленні.

Мер міста Геннадій Труханов додав, що повітряну тривогу оголошено у зв'язку із загрозою застосування балістики з Криму.

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Про ракетну небезпеку попередив жителів Одещини й голова місцевої ОВА Олег Кіпер.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою! Ракетна небезпека,

– написав він.

Про те, що на Одещині пролунав вибух, повідомили у соцмережах.

Згодом Олег Кіпер розповів про наслідки удару російських окупантів.

Ворог вдарив балістикою по прибережній зоні Одещини,

– розповів глава місцевої ОВА.

Він розповів, що внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. Також додав, що на місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

На щастя, люди не постраджали.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.