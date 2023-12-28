На Одещині військовий "брав у заручники" жінку і дитину: що відбувалося насправді

Одеські видання 28 грудня повідомляли, що військовий нібито взяв у заручники жінку з 13-річною дитиною. Однак згодом з'ясувалося, що ця інформація не відповідає дійсності.

У Силах оборони Півдня України пояснили, що інцидент з військовим трапився за інших обставин. Зокрема, чоловік на тлі особистих проблем намагався вкоротити собі віку.

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Військовий не брав у заручники жінку з дитиною

У Силах оборони Півдня України зазначили, що військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився у квартирі своєї знайомої, де перебувала і сама жінка, і її неповнолітня дитина.

За спроби поспілкуватися, чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити й наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки й стікає кров'ю,

– мовиться у дописі.

Зрештою, за даними Сил оборони Півдня України, офіцери військової частини, запідозривши, що озброєний чоловік перебуває у неадекватному стані, викликали поліцію.

Військові розповіли, що аби убезпечити жінку й дитину, а також не допустити вчинення самогубства самим військовим, двері було відчинено примусово.

"Винуватця інциденту доправлено до військового шпиталю. Жінка та дитина не ушкоджені", – зазначили у Силах оборони.

Зрештою військові розповіли, що наразі триває розбір і вивчення всіх обставин щодо інциденту, який трапився з військовим у Одеській області.

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