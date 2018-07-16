16:50
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Одеський міжнародний кінофестиваль: чи побільшало на ньому українських стрічок

55 Читать новость на русском

Ренесанс в українському кінематографі – про це часто повторюють на Одеському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч він у Південній Пальмірі проходить вже вдев‘яте.

Приємною особливістю цьогорічного кінофестивалю є те, що у кожній програмі представлена як мінімум одна українська кінострічка.

Читайте також:  Кіно на Потьомкінских сходах: в Одесі показали стрічку, якій виповнилось 95 років

Наприклад, на відкритті показували спільний фільм України, Франції та Ісландії "Жінка на війні". Стрічка про ісландку, яка веде боротьбу з глобальною індустріалізацією. Бо це може завадити її мрії – вдочерити дівчинку з української Дружківки, в якої батьки загинули у війні на Донбасі.

Трейлер фільму "Жінка на війні"

Є, з чого і посміятися. На кінофестивалі представлена комедія "Герой мого часу". За словами режисерки, у фільми відображені ті проблеми, з якими вона зіштовхується сама.

Ідея створення фільму прийшла дуже просто. Сусіди залишали сміття у під'їзді. І я зрозуміла, що з цим неможливо боротися. Про це треба зняти кіно,
– розповіла режисерка Тоня Ноябрьова.

Фільм про те, як українці приїзжджають до столиці і намагаються досягти успіху у Києві.

Також усі очікують на фільм "Донбас", який отримав нагороду в Каннах за кращу режисуру. А також на фільм "Вулкан" про перекладача ОБСЄ, який опиняється у Південній Україні.

Цьогоріч в Одесі покажуть 39 українських фільмів. 

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Кіно Новини Одеси
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
В окупованому Іловайську підірвали пам'ятник: фото
 28 червня , 19:54
"Чорний" тиждень на Донбасі триває: у лавах ЗСУ знову непоправні втрати
 21 лютого , 19:39
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук