Одеський міжнародний кінофестиваль: чи побільшало на ньому українських стрічок

Ренесанс в українському кінематографі – про це часто повторюють на Одеському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч він у Південній Пальмірі проходить вже вдев‘яте.

Приємною особливістю цьогорічного кінофестивалю є те, що у кожній програмі представлена як мінімум одна українська кінострічка.

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Наприклад, на відкритті показували спільний фільм України, Франції та Ісландії "Жінка на війні". Стрічка про ісландку, яка веде боротьбу з глобальною індустріалізацією. Бо це може завадити її мрії – вдочерити дівчинку з української Дружківки, в якої батьки загинули у війні на Донбасі.

Трейлер фільму "Жінка на війні"

Є, з чого і посміятися. На кінофестивалі представлена комедія "Герой мого часу". За словами режисерки, у фільми відображені ті проблеми, з якими вона зіштовхується сама.

Ідея створення фільму прийшла дуже просто. Сусіди залишали сміття у під'їзді. І я зрозуміла, що з цим неможливо боротися. Про це треба зняти кіно,

– розповіла режисерка Тоня Ноябрьова.

Фільм про те, як українці приїзжджають до столиці і намагаються досягти успіху у Києві.

Також усі очікують на фільм "Донбас", який отримав нагороду в Каннах за кращу режисуру. А також на фільм "Вулкан" про перекладача ОБСЄ, який опиняється у Південній Україні.

Цьогоріч в Одесі покажуть 39 українських фільмів.