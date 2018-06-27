Одеський "Опозиційний блок" почав війну проти губернатора

Висловити своє невдоволення рішеннями губернатора одеський оппоблок вирішив мітингом, організованим під стінами АП.

Зокрема, опонентів глави ОДА обурило те, що 25 червня Максим Степанов втрутився в конфлікт в Білгород-Дністровському, не дозволивши Оппоблоку розхитати ситуацію в місті. Обраний мер Алла Гінак залишилася на своїй посаді, незважаючи на тиск з боку депутатів цієї політичної сили, передає "Обозреватель".

Також, в березні цього року, згідно з чинним законодавством, Максим Степанов призначив на посаду директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. Оппоблок провів публічну дискредитує компанію всесвітньо відомого художника, але незважаючи на демарш депутатів, губернатор підписав наказ про його призначення. Крім цього, Кадрові рішення голови Одеської обласної державної адміністрації спровокували невдоволення депутатів обласної ради від Оппоблока, бажаючих перед виборами посилити політичний вплив в регіоні.

Політичні експерти називають мітинг проти одеського губернатора Максима Степанова початком передвиборної кампанії "Опозиційного блоку". В Одеській області сьогоднішній мітинг під стінами Адміністрації Президента вже охрестили "помстою за призначення Олександра Ройтбурда, а також візит в Білгород-Дністровський". У плани "Опозиційного блоку", мабуть, не входило, щоб Максим Степанов зберігав свою позицію непохитною з багатьох питань.

Про маніпуляторного характері мітингу так само свідчить той факт, що учасники мітингу, з якими спілкувалися наші журналісти, представлялися неіснуючими іменами.

Наші журналісти опитали людей під стінами АП, але, як виявилося, прізвища та імена учасників мітингу "вчителів з регіону" виявилися вигаданими. У навчальних закладах, де нібито вони працюють, повідомили, що такі у них не значаться. Також в розпорядження нашої редакції потрапив графік "проведення заходу". Згідно з ним, контактною особою виступив якийсь Сергій. У повідомленні сказано, що сюжет в ЗМІ повинен вийти в цей же день, а журналісти зобов'язані затвердити текст і відео з "замовниками". У свою чергу, "Сергій надасть трьох спікерів, які виразно розкажуть чому приїхали до Києва і чим займається одеський губернатор".

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко представив Максима Степанова в якості нового голови Одеської обласної державної адміністрації в січні 2017 року.