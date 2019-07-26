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      Одеський припортовий завод відновлює роботу

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      Представники підприємства та компанії "Агро Газ Трейдинг" уклали договір щодо переробки 240 мільйонів кубометрів природного газу.

      Постачальник сировини – компанія "АГТ" натомість отримає готовий аміак та карбамід.

      "У нас є гроші для підтримки робочого процесу, для зарплат і всіх супутніх витрат. І та сировина, яка дається і та, яку ми пропускаємо на товар – це все власність давальника. У зв'язку з цим ризики для заводу і давальника є мінімальними", – сказав перший заступник директора ПАТ "ОПЗ" Микола Щуріков.

      Майже рік Одеський завод не працював, через невиконання контракту попереднім постачальником продукції, нарікає керівництво припортового. Відновлення поставок сировини дозволить запустити виробничий процес.

      "Ми розраховуємо на підтримку всіх зацікавлених сторін, в першу чергу – в особі підприємства", – зазначив керуючий партнер ТОВ "АГТ" Олександр Горбуненко.

      На Одеському припортовому запевняють, що співпраця із "АГТ" дозволить не лише відновити роботу підприємства, а й розрахуватися із "Нафтогазом" за попередні поставки сировини.

      "У 2016 році держава прийняла рішення, що в процесі приватизації завод повинен працювати. Зобов'язало "Нафтогаз" поставляти газ, а Одеський припортовий завод – споживати його. І через те, що газ був дорогим, доларів на 100 більше продукції, яка у нас реалізовувалася – виник борг", – пояснив заступник директора з економіки та фінансів ПАТ "ОПЗ" Володимир Вакеряк.

      На повну потужність завод почне працювати вже з 1 серпня.

      blog_ava
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      Теги: Новини Одеси Одеський порт
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