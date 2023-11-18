В Одеському районі росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури: спалахнула пожежа

Російські загарбники вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, є влучання в Одеському районі в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Відповідну інформацію повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Там підтвердили, що є поранені внаслідок атаки ворога.

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Що відомо про атаку на Одещину

На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано,

– заявили військові.

За їхніми даними, один цивільний співробітник зазнав поранень. Він перебуває в лікарні.

Наші військові пояснили, що Сили протиповітряної оборони зуміли знищити на Півдні 8 дронів. Зокрема, у:

Миколаївській області – 6;

у Херсонській та Одеській – по одному.

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