В Одеському районі знищують боєприпаси: людей закликали зберігати спокій

Працівники ДСНС та правоохоронці знайшли та вилучили в Одеському районі багато ворожих снарядів. Їх будуть знищувати, тож мешканців повідомляють про звуки вибухів.

Одеса та область стали мішенню для російських окупантів. Підходити до берега росіяни бояться, тож обрали тактику завдання ударів здалеку та з повітря.

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Знищення ворожих боєприпасів

Після одного з обстрілів Одещини було знайдено 2 російських авіабомби ФАБ-500. На щастя, снаряди не здетонували.

Піротехніки вилучили небезпечні боєприпаси. Бомби знищили на території Авангардівської територіальної громади біля Одеси. Людей попереджають – вибухи спровоковані ліквідацією небезпечних ворожих снарядів та закликають не панікувати.

Також громадянам нагадали про те, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не потрібно до них наближатися, а тим паче чіпати. Єдине, що необхідно зробити – негайно зателефонувати за номерами 101 та 102.

Новини з фронту: коротко про головне

Російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську. Снаряди окупанта влучили в одне з промислових підприємств. Ворог з перших днів війни не переслідує жодних військових цілей – його мішенями є мирне населення та цивільна інфраструктура.

Рашисти не припиняють важких обстрілів Луганщини. Зокрема, під ворожим вогнем опинилася Врубівка. Звідти вдалося евакуювати 8 людей, з них 3 дітей.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов повідомив про те, що війна перейшла у позиційну фазу. На його думку, це свідчить про стратегічну перемогу України, адже у такій війні перемагає той, у кого більше запасів та ресурсів. Україна отримує потужну підтримку від усього цивілізованого світу, тоді як санкції поволі знищують ресурси росіян та блокують їм шляхи для відновлення військових сил.

На Ізюмському напрямку, який російські окупанти визначали як пріоритетний для продовження війни проти України, герої ЗСУ перейшли у контрнаступ. На деяких позиціях наші захисники вже витіснили ворога та продовжують гнати його назад до Росії.

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