Атака Одеської області: росіяни знову пустили "Шахеди"

Російська армія вночі 6 вересня вчергове обстріляла південні області нашої держави. Зокрема, під атакою знову опинилася Одеська область.

Туди російські загарбники пустили безпілотники типу "Шахед". Попри це, у регіоні активно працювала українська протиповітряна оборона.

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Окупанти знову завдали удару по Одеській області

Повітряні сили оголосили тривогу в Одеській області близько 00 години 36 хвилин. За кілька годин до цього, військові попереджали про те, що росіяни пустили свої безпілотники з району полігону Чауда у Крим та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Увага! Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

– наголосили у Повітряних силах.

Згодом Повітряні сили розповіли про рух "Шахедів" у напрямку півдня Одещини. Зокрема, військові закликали жителів Ізмаїльського району перебувати в укриттях.

Про цю небезпеку також попередив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Роботу ППО не знімайте та не викладайте у соцмережі. Бережіть себе та близьких", – сказав він.

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили жителів портового міста Рені про те, що "Шахеди" рухаються у їхньому напрямку. У решті регіонів області ситуація була спокійною.

Станом на 1 годину 10 хвилин було відомо, що в акваторії Чорного моря перебуває ще щонайменше 3 групи БпЛА, і всі вони рухаються у напрямку Ізмаїльського району.

Відбій загрози оголосили о 03:15.

Росіяни майже щодня атакують Одеську область