Ракетний удар по Одесі: ворог поцілив у житловий сектор, загорівся будинок

Росія атакувала Одесу ввечері 18 жовтня. Ворог вдарив по приватному сектору.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив вранці 19 жовтня, що внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

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Що відомо про наслідки атаки по Одесі

Цього разу росіяни поцілили у приватний сектор нашого обласного центру, де велика кількість житлових будинків,

– заявив глава ОВА.

За словами посадовця, загорілись:

триповерхова будівля;

два легкові автомобілі поруч.

За попередніми даними, всі люди цілі.

Наслідки атаки по Одесі 18 жовтня 2024 року / фото ОВА та ДСНС

Одеська міська рада орієнтовно після опівночі 19 жовтня написала, що за попередніми даними, ворог пошкодив триповерхівку та понад 10 приватних будинків. Після завершення завдань оперативними службами до роботи планували залучити комунальні служби.

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