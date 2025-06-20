Одесу атакували "Шахеди": пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу

Уночі 20 червня Росія масовано обстріляла Одесу ударними дронами. У місті спалахнуло багато пожеж. Відомо про руйнування та постраждалих.

В Одесі зафіксовано понад 10 влучань. Полум'я охопило багатоповерхівки. Загалом постраждали 14 осіб, з них 3 рятувальники, передає 24 Канал.

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Удар по вокзалу Одеси

В Укрзалізниці розповіли, що внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. На щастя, минулося без постраждалих.

Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків.

Окрім Одещини, під терором ворожих дронів перебували Харків та передмістя. За попередніми даними, постраждали 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років. Внаслідок влучань відбулося загоряння на 4 локаціях. Зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

На Сумщині безпілотники атакували житловий сектор. Палав будинок.

Обстрілів зазнала і Нікопольщина. Агресор атакував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Противник застосовував РСЗВ "Град", артилерію та FPV-дрони. Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані. Пошкоджені 2 промислові підприємства і 2 навчальні заклади, авто. Понівечені 4 приватні будинки. Зачепило газогін.