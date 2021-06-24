Зокрема, "місцевий Ланістер" звертався до мера Одеси Геннадія Труханова. Цей відеозапис оприлюднили 23 червня у фейсбук-спільноті "Тиріон Ланістер – Одеса наш дім".

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Про що мовиться у відео

У зверненні чоловік каже, що він повертається в Одесу як у своє рідне місто. Це йому потрібно, щоб забрати місто в Труханова та віддати її жителям. Однак, як саме він планує це робити – не повідомив.

Я втомився від того свавілля, яке чинить лисий Варіс. Я втомився, що наше місто під загрозою. Ще кілька років такого бездарного управління та Одеса з перлини біля моря перетвориться на Бердичів або Жмеринку,

– мовиться у зверненні невисокого чоловіка.

Також він додав, що Ланістери завжди платять свої борги. Тому його обов'язок забрати місто в окупантів. Окрім цього чоловік запропонував Труханову "відступити по-хорошому".

Звернення персонажа до Труханова: відео спільноти "Тиріон Ланістер – Одеса наш дім"

Хто такі Тиріон і Варіс

Це 2 персонажі циклу романів "Пісня льоду та полум'я". На основі цих творів компанія HBO зняла серіалу "Гра престолів", який став культовим одразу після виходу.

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Тиріон Ланістер

Він є уродженцем королівської родини Ланістерів. Однак завжди був недолюбленим на тлі своїх брата й сестри через малий зріст. Для персонажа характерні любов до випивки, розпусти й літератури. Попри багато вад характеру, є дуже розумним і добрим.



Тиріон Ланістер / Фото Livejournal julia_klay

Варіс

Є далеко не центральним персонажем, однак завжди залучений до залаштунків важливих подій. Дуже хитрий і неоднозначний персонаж. Керує мережею дітей жебраків, які надають йому інформацію. Через це Варіса також називали "Майстром над шептунами"



Варіс / Фото Fandom