Один із найбільш масштабних повітряних ударів, головною мішенню був Київ, – Зеленський про атаку

В ніч проти 4 липня російські війська вкотре атакували Україну. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів ворога по нашій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Спалахнули пожежі та пошкоджено багато цивільної інфраструктури: фото наслідків атаки по Києву

Зеленський відреагував на нічну атаку

Станом на о пів на 10 годину ранку іще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після російського удару.

Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар,

– підкреслив президент.

Загалом ворог застосував для атаки 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "Шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні.

Зеленський наголосив, що перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в ЗМІ теми телефонної розмови Трампа з Путіним.

Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї години ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч,

– наголосив Зеленський.

Саме Київ був головною мішенню нічного російського удару. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.

Президент зазначив, що почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів.

"Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. "Петріоти" й ракети для них є реальними захисниками життя", – зазначив він.

Цієї ночі під прицілом ворога, окрім Києва, опинилися ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на 9:40 відомо про 23 поранених. Президент зазначив, що всім постраждалим надають допомогу.

"Багато місць падіння уламків дронів і ракет. На жаль, є й прямі влучання", – інформував Зеленський.

І все це, як підкреслив гарант, очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку.

"Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі", – наголосив лідер країни

Він зазначив, що це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще і це залежить від партнерів, передусім від США.