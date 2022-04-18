Один із найкращих бойових розрахунків: сім'я прикордонників пліч-о-пліч боронить Україну
Джерело:Держприкордонслужба
Українці ось уже 54-й день відважно протистоять російській агресії. Серед них Ірина та Степан, подружжя прикордонників.
Як розповідають у Держприкордонслужбі, пара – справжня прикордонна сім'я. І від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони боронять рідну землю від окупантів.
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Справжній тандем прикордонників
У відомстві підкреслюють, що подружжя – один із найкращих бойових розрахунків. Тож ними у Держприкордонслужбі дуже пишаються.
Степан наголошує на тому, що він разом зі своєю коханою захищають право на життя майбутніх поколінь. Роблять усе можливе для того, щоб в Україні народжувалися та росли діти.
Подружжя протистоїть ворогові пліч-о-пліч / Фото ДПСУ
Для Ірини підтримка чоловіка – справжнє заспокійлива. Особливо у ті моменти, коли навколо лунають автоматні черги або вибухи.
Пара "завжди в обоймі". Відтак, ворог просто не має жодних шансів у війні проти України.
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