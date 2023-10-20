Підготовка до Третьої світової: навіщо Китаю форум "Один пояс, один шлях"

Світ поступово розділяється на блоки. А китайський форум "Один пояс, один шлях" – це спроба Пекіна схилити різні держави на свій бік.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, вважаючи, що світ поступово наближається до Третьої світової війни. Зараз різні країни обирають блок, куди вони будуть входити.

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Спроба "купити" країни

Як вважає Шейтельман, конференція "Один пояс, один шлях" спрямована на збільшення впливу Китаю у світі. Вони намагаються залучити на свій бік якомога більше різних країн.

Форум "Один пояс, один шлях" – це спроба "купити" країни. Взагалі Китай це розробив, щоб "купувати" країни через інвестиції. Бувають політичні інвестиції; або ж вони інвестують в дані чи іншу інфраструктуру,

– зауважив Шейтельман.

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Боротьба на цьому напрямку триває. Ще давніше Сполучені Штати розробили ініціативу "Чиста мережа", в межах якої пропонують країнам відмовлятися від китайського обладнання. Адже воно часто може шпигувати за людьми. Натомість США дає доступ до власного обладнання.

Китайське обладнання передає дані компартії Китаю, а американське – не передає дані "компартії США". У них це заборонено. Якщо відмовишся від китайського, то тобі дадуть кредит на купівлю американського обладнання. Це все політика. Тут не йдеться про економіку, бізнес,

– розповів Шейтельман.

"Один пояс, один шлях": коротко