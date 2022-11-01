Один удар коштував мільйонів їхніх пенсій, – Зеленський про масовану атаку росіян

Російські військові 31 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні, який коштував Кремлю декілька мільйонів доларів. Росія витрачає шалені гроші на терор України замість того, щоб дбати про своє населення.

Про це під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський, пише 24 канал. Глава держави зазначив, що росіяни "не зважають на видатки на енерготерор".

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Скільки грошей Росія витрачає на ракетні удари

Президент сказав, що ракетний удар, який Росія завдала 31 жовтня, коштував в еквіваленті понад 2 мільйони 300 тисяч середніх російських пенсій.

Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети й дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 мільйони 300 тисяч середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 мільйонів 300 тисяч російських пенсіонерів…,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що російське керівництво замість того, щоб долати бідність у своїй країні, витрачає все, "щоб тільки не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України".

При цьому Зеленський сказав, що росіяни на полі бою безнадійні, що вже "довели українські воїни".

"Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що й надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми і це пройдемо", – резюмував глава держави.

Росія знову масовано атакувала Україну

У понеділок, 31 жовтня, Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні. Протягом 3 годин окупанти випустили 50 ракет по Україні. У ЗСУ повідомили, що сили ППО збили відразу 44 ракети ворога.

Ціллю окупантів знову стали об'єкти критичної інфраструктури. Зеленський повідомив, що внаслідок тероризму з боку Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

Окупанти завдали ракетного удару по Києву, унаслідок чого в столиці виникли перебої зі світлом. Також росіяни влучили по об'єктах інфраструктури Запоріжжя, Дніпра, Черкащини та Кіровоградщини.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що енергетики вже використали запас обладнання, який був на складах для того, щоб відновлювати енергосистему.

Допомогти Україні відновити енергосистему вирішили в Європейському Союзі. У ЄС готові вже передати Україні понад 25 мільйонів євро фінансової допомоги.

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