Один з уламків ракети упав на вулицю в Хмельницькому: людей довелося евакуювати
Джерело:Хмельницька ОВА
В ніч на 23 червня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Протиповітряній обороні вдалося збити усі 13 ракет, однак уламки впали поблизу житлових будинків.
Зафіксували залишки однієї з ракет Х-101/Х-555 на одній з вулиць обласного центру. Вони впали поблизу приватного будинку.
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Мешканців евакуювали
Як підкреслили у Хмельницькій ОВА, мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків тимчасово евакуювали. Зробили це в цілях безпеки громадян.
Наразі на місці події працюють усі відповідні вибухотехнічні служби. Вони проводять роботи з ліквідації залишків уламків.
Ситуація під контролем. Прохання до усіх жителів – не панікувати та з розумінням поставитися до цієї ситуації!
– повідомили у Хмельницькій ОВА.
Постраждалих від уламків ракет немає
Раніше з повідомлення Хмельницької ОВА стало відомо, що падіння уламків ракет відбулося не лише в обласному центрі. Їх також зафіксували в області.
Так, уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл, а також на території приватних будинків. Внаслідок цього в одному із будинків були вибиті вікна, а також здійнялися пожежі. Однак їх ліквідовували українці самостійно, або силами ДСНС.
Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема,
– повідомляли у Хмельницька ОВА.
Росія цілила у військовий аеродром: коротко про ракетний обстріл
- Зазначимо, що повітряну тривогу 23 червня оголосили по всій території України після 1 години ночі. Причиною цього став запуск крилатих ракет із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.
- Через дві години після цього, близько 3 години ночі, у Хмельницькій області повідомили про звуки вибухів. А близько 4 ранку Повітряні сили ЗСУ у телеграм-каналі зазначили, що під час повітряної тривоги в області працювала ППО.
- Згодом стало відомо, що окупанти намагались атакувати військовий аеродром. Однак намірам країни-окупантки завадила протиповітряна оборона. Сили ППО знищили усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, більшість з яких саме на Хмельниччині.