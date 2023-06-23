Один з уламків ракети упав на вулицю в Хмельницькому: людей довелося евакуювати

В ніч на 23 червня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Протиповітряній обороні вдалося збити усі 13 ракет, однак уламки впали поблизу житлових будинків.

Зафіксували залишки однієї з ракет Х-101/Х-555 на одній з вулиць обласного центру. Вони впали поблизу приватного будинку.

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Мешканців евакуювали

Як підкреслили у Хмельницькій ОВА, мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків тимчасово евакуювали. Зробили це в цілях безпеки громадян.

Наразі на місці події працюють усі відповідні вибухотехнічні служби. Вони проводять роботи з ліквідації залишків уламків.

Ситуація під контролем. Прохання до усіх жителів – не панікувати та з розумінням поставитися до цієї ситуації!

– повідомили у Хмельницькій ОВА.

Постраждалих від уламків ракет немає

Раніше з повідомлення Хмельницької ОВА стало відомо, що падіння уламків ракет відбулося не лише в обласному центрі. Їх також зафіксували в області.

Так, уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл, а також на території приватних будинків. Внаслідок цього в одному із будинків були вибиті вікна, а також здійнялися пожежі. Однак їх ліквідовували українці самостійно, або силами ДСНС.

Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема,

– повідомляли у Хмельницька ОВА.

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