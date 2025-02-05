Один загиблий до двох поранених: Зеленський озвучив втрати Росії на війні

Президент Зеленський прокоментував втрати Росії на війні, зазначивши про величезну кількість. За його словами, співвідношення російських втрат становить один загиблий до двох поранених через слабку польову медицину.

Президент розповів, що росіяни часто залишають своїх поранених солдатів на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Які втрати Росії на війні

За словами Зеленського, 300 – 350 тисяч військовослужбовців Росії уже загинули.

Ще 50 – 70 тисяч – зникли безвісти.

Поранень зазнала значно більша кількість окупантів – 600 – 700 тисяч.

Це приблизні цифри. Співвідношення втрат становить один загиблий до двох поранених, тому що їхня польова медицина слабша. Вони часто залишають своїх поранених солдатів на полі бою,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що попри такі втрати Росія неготова закінчувати війну та не хоче миру, а єдина мета Путіна – "щоб Україна перестала існувати".

Президент також озвучив втрати України на війні. За його словами, наша армія втратила приблизно 45 тисяч військових загиблими, ще 390 тисяч – зазнали поранень.

Зеленський також уточнив, що поранень більше, аніж поранених – багато бійців знову поверталися на фронт та зазнавали повторних травм.