Одіозна Юлія Чичеріна заспівала під готелем, де бойовики блокують ОБСЄ
Джерело:24 канал
Подруга терористів, яка відома своєю палкою підтримкою бойовиків, приїхала в окупований Донецьк. Вона виступила під готелем, де російські найманці утримують спостерігачів ОБСЄ.
ОБСЄ вона звинуватила у сліпоті, а Україну – у беззаконні. Українців вона у своєму телеграмі лайливо називає "укробандерівцями".
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Чичеріна у Донецьку
Співачка і подружка терористів виступила біля готелю Park Inn, де бойовики блокують міжнародних спостерігачів. Вона заспівала декілька пісень перед людьми, які з плакатами і лозунгами вимагали відпустити терориста Андрія Косяка.
Що стосується місії ОБСЄ, то вона не потрібна і не потрібна з 2014 року. Вона не тільки не на нашому боці, відомий факт, а і деякі з цієї місії були наводчиками для укробандерівців,
– сказала скандальна Чичеріна.
Чим раніше прославилася Чичеріна на окупованих територіях
- Від початку окупації Криму і війни на Донбасі Юлія Чичеріна висловлювала підтримку агресії Росії.
- Вона регулярно їздить з концертами в окупований Крим і Донбас, фотографується з бойовиками і висловлює їм свою підтримку.
- Наприклад, вона заявила, що Донбас після смерті ватажка бойовиків Олександра Захарченка має обов'язково увійти до складу Росії.
- За свої дії Юлія Чичеріна внесена до "чорного списку" Мінкульту. За поданням СБУ їй заборонений в'їзд в Україну.