ОДКБ перетворюється в бутафорію, – Антонюк про стосунки путіна і Токаєва

Серед країн-членів ОДКБ вже давно немає єдності та майже не помітна діяльність цього блоку. Чи вийде Казахстан із цієї коаліції та у якому випадку це можливо.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він також зазначив, що у разі виходу Казахстану, одразу може піти й інша країна.

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"За такого стану речей, як зараз – Казахстан навряд вийде із ОДКБ. Але, за умови, якщо Путін захоче втягнути країни ОДКБ у війну проти України, то вийде не лише Казахстан", – каже політолог.

На думку Антонюка, Вірменія – це наступна країна у цьому списку.

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Криза у стосунках Казахстану та росії

Ще 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Це трапилось відразу перед владіміром путіним.

Коментуючи свою заяву, Токаєв сказав, що територіальна цілісність держав має переважати.

Після цього росія заблокувала в Казахстані 1700 вагонів з російським вугіллям. Натомість Токаєв провів перемовини з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Говорили про можливість збільшення постачання нафти, щоб зменшити кризу з енергоресурсами в Європі.

На початку липня росія призупинила транзит нафти з Казахстану до Європи, а Казахстан заявив, що хоче експортувати нафту в обхід росії.