В ОДКБ розповіли, як виводитимуть війська з Казахстану
Джерело:РИА Новости
Із Казахстану збираються виводити війська ОДКБ, які ввели для стримування протестів у країні. Російський генерал Андрій Сердюков, який командував "миротворчою" місією, розповів як саме її будуть згортати.
Виведення відбудеться у співпраці із правоохоронцями Казахстану. Для цього вже розробляють спільний план дій.
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Як саме будуть виводити війська
ОДКБ заявляє, що нібито займається охороною об'єктів Казахстану. Тепер готують план, як передати цю охорону правоохоронним органам країни.
За словами Сердюкова, коли ОДКБ виконає завдання у країні, то разом із казахською стороною організують повернення у пункти дислокації. Окрім людей, мають також повернути техніку, літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.Важливо! ОДКБ відправило до Казахстану війська з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргистану та Таджикистану. Всі ці країни входять до ОДКБ – військово-політичної організації, створеної у 1992 році. Президент Токаєв обіцяв вивести військових з країни впродовж 10 днів. Водночас Володимир Путін на онлайн-саміті заявляв, що вони будуть у країні стільки, скільки буде треба.
Війська ОДКБ у Казахстані: що відомо
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до країн ОДКБ і попросив ввести війська на територію країни через масові протести.
- Для придушення протестів Росія почала направляти так званих "миротворців". Вони знадобились, зокрема, й через те, що подекуди казахські військові відмовлялися ставати проти народу і стріляти у демонстрантів.
- Російський генерал Андрій Сердюков очолив місію так званих "миротворчих сил" ОДКБ. Саме він у 2014 році був організатором і керівником військової операції з захоплення Криму.
- Генсек ОДКБ повідомляв, що військовим дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників. Офіційно в Казахстані перебувало понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ.
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