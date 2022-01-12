В ОДКБ розповіли, як виводитимуть війська з Казахстану

Із Казахстану збираються виводити війська ОДКБ, які ввели для стримування протестів у країні. Російський генерал Андрій Сердюков, який командував "миротворчою" місією, розповів як саме її будуть згортати.

Виведення відбудеться у співпраці із правоохоронцями Казахстану. Для цього вже розробляють спільний план дій.

До теми Працюватимуть "до повної стабілізації": війська ОДКБ не поспішатимуть покидати Казахстан

Як саме будуть виводити війська

ОДКБ заявляє, що нібито займається охороною об'єктів Казахстану. Тепер готують план, як передати цю охорону правоохоронним органам країни.

За словами Сердюкова, коли ОДКБ виконає завдання у країні, то разом із казахською стороною організують повернення у пункти дислокації. Окрім людей, мають також повернути техніку, літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.

Війська ОДКБ у Казахстані: що відомо

Вас може зацікавити роль Росії в протестах у Казахстані: дивіться відео

ОДКБ відправило до Казахстану війська з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргистану та Таджикистану. Всі ці країни входять до ОДКБ – військово-політичної організації, створеної у 1992 році. Президент Токаєв обіцяв вивести військових з країни впродовж 10 днів. Водночас Володимир Путін на онлайн-саміті заявляв, що вони будуть у країні стільки, скільки буде треба.