ОДКБ введе війська в Казахстан, – Пашинян
Джерело:фейсбук Нікола Пашиняна
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору колективної безпеки готова ввести війська в Казахстан. Напередодні про доречність такого кроку заявив казахський президент Касим-Жомарт Токаєв.
Війська в Казахстані будуть до стабілізації ситуації
За словами прем'єр-міністра Вірменії, війська ОДКБ будуть у Казахстані доти, поки ситуація в країні не стабілізується. Таке рішення ухвалила рада організації.
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Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в цій країні,
– заявив Пашинян.
У російській Держдумі також заявили про введення військ ОДКБ в Казахстан. Там наголосили, що силовики охоронятимуть об'єкти критичної інфрасруктури.
Останні новини з Казахстану
- На фоні загострення протистояння мітингувальників та силовиків, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доцільним введення військ ОДКБ в країну.
- Водночас в Алмати силовики провели чистку аеропорту, який напередодні захопили мітингувальники. Під час спецоперації загинули 2 військових.
- За даними місцевих ЗМІ, зачистку міста планують уже на ранок 6 січня. Спецоперацію назвали "Во ім'я миру".
- Офіційно відомо про щонайменше 1 загиблого мітингувальника та 10 військових, однак у мережі опублікували кадри з моргу, де видно сотні вбитих.
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