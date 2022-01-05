ОДКБ введе війська в Казахстан, – Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору колективної безпеки готова ввести війська в Казахстан. Напередодні про доречність такого кроку заявив казахський президент Касим-Жомарт Токаєв.

Війська в Казахстані будуть до стабілізації ситуації

За словами прем'єр-міністра Вірменії, війська ОДКБ будуть у Казахстані доти, поки ситуація в країні не стабілізується. Таке рішення ухвалила рада організації.

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Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки в цій країні,

– заявив Пашинян.

У російській Держдумі також заявили про введення військ ОДКБ в Казахстан. Там наголосили, що силовики охоронятимуть об'єкти критичної інфрасруктури.

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На фоні загострення протистояння мітингувальників та силовиків, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доцільним введення військ ОДКБ в країну.

Водночас в Алмати силовики провели чистку аеропорту, який напередодні захопили мітингувальники. Під час спецоперації загинули 2 військових.

За даними місцевих ЗМІ, зачистку міста планують уже на ранок 6 січня. Спецоперацію назвали "Во ім'я миру".

Офіційно відомо про щонайменше 1 загиблого мітингувальника та 10 військових, однак у мережі опублікували кадри з моргу, де видно сотні вбитих.

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