Одна хвилина й одна думка, якою хочу поділитися, – Зеленський виклав в інстаграм емоційне відео

Володимир Зеленський наприкінці доби 7 липня записав емоційне звернення до українців. Президент поділився дуже важливим міркуванням.

Він там підсумував багато емоційних переживань, які були в жителів країни протягом кількох важких місяців. Також озвучив роздуми щодо місії України на цьому відрізку історії.

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Ми просто хотіли жити спокійно, – Зеленський

Президент наголосив, що наш народ не рвався у топи світових новин і не хотів ставати супергероями такою ціною. Ми просто хотіли жити спокійно на своїй землі.

До півночі одна хвилина та одна думка, якою я хочу поділитись. 134 дні нам непросто засинати. Але всі ці дні ми знаємо, для чого прокидаємося, для кого та, головне, ким. Ми українці. Просто люди, добрий мирний народ. Але у Бога свій план,

– сказав Володимир Зеленський.

Нам випало бути андердогом, якому дають 3 дні, але наш народ бореться вже 5 місяців. На думку президента, якщо це так трапилося, значить нам це під силу – здолати дракона, від якого тремтіло пів світу: "Той, хто приречений повзати, не забере навіть Зміїного в тих, кому випало літати".

Глава держави підсумував, що саме через це прапор України на острові. Також зазначив, що колись наш прапор буде і на півострові та усіх інших наших деокупованих територіях.

Звернення президента в інстаграмі: дивіться відео

Головне звернення Володимира Зеленського за 7 липня: дивіться відео