Одна людина загинула, 7 поранені: наслідки обстрілу Балаклії на Харківщині

Російські окупанти знову обстрілюють Харківщину. Нещодавно вони гатили по місту Бакалія.

Як наслідок – від ворожої зброї загинула одна людина. Про це 25 травня повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов.

Увага Росія знову обстріляла ракетами Лозову на Харківщині

Загиблим виявився 64-річний мирний чоловік. Ще семеро людей, серед яких і 9-річна дитина, поранені.

Власне тільки 9-річну дівчинку вдалося вивезти з Балаклії до Харкова. Зараз вона перебуває в лікарні міста разом із батьком. Її стан – стабільно тяжкий.

Пропустили тільки дівчинку. Всі інші – у Куп'янській ЦРЛ (Куп'янськ тимчасово окупований Росією – 24 канал). Є інформація, що серед поранених багато тяжких. Про їхній стан не можемо сказати,

– сказав Хаустов.

Бакалію обстріляли російські війська: що відомо

25 травня Балаклія піддалася російському обстрілу. Цю інформацію підтвердив і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Коли саме і за яких обставин це сталося, на жаль, станом на зараз, невідомо.

Нагадаємо, що місто зараз перебуває під тимчасовою окупацією російськими військами. З початку травня Бакалія повністю заблокована – як на в'їзді, так і на виїзді.

Яка зараз ситуація на Харківщині

У Харкові 25 травня жителі повідомили про сильні вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

Лише за добу 23 травня унаслідок російських атак у Харкові постраждали щонайменше 5 людей. Окупанти обстрілювали міста Мерефа та Дергачі. Крім того, від ворожого вогню постраждали населені пункти в Ізюмському та Лозівському районах області.

Унаслідок цих атак постраждала одна людина у Харкові, одна у Дергачівському районі, двоє у селі Гусарівка Ізюмського району, одна людина у селищі Близнюки у Лозівському районі.

У Головному управлінні ДСНС у Харківщини повідомили, що під час гасіння пожежі один із рятувальників потрапив під ворожий обстріл. Він зазнав поранень і зараз перебуває у лікарні.

Російське командування ввело додаткові сили на північ Харківської області. Так окупанти намагаються не дати Збройним Силам України пройти на інший напрямок. Зокрема росіяни так намагаються не пропустити українські війська у бік Вовчанська.

Варто зазначити, що українські воїни відбили російський наступ, тому окупанти відступили від Харкова і зосереджують свої сили на утриманні нових позицій.

Також російські війська продовжують зосереджуватися на Ізюмському напрямку і намагаються наступати на Слов'янськ.

Важливо – Марченко про сили, які є в ЗСУ для звільнення Херсона: дивіться відео