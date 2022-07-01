Одна з найуспішніших операцій, – Подоляк про звільнення Зміїного

Росіяни втекли з острова Зміїний після атаки Збройних Сил України. Безперечно, це фундаментальна та дуже потужна операція проведена нашими захисниками та продумана їхнім керівництвом.

Про це 24 каналу повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що це однозначна перемога наших Збройних Сил України.

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Операція, яка буде в підручниках

За словами Подоляка, в ОК "Південь" продумали цю військову операцію до дрібниць. Він наголосив, що керівництво, зокрема, командувач Андрій Ковальчук, добре розуміє, що треба робити на південному напрямку.

На мою думку, це одна з найуспішніших операцій, яку потім впишуть у підручники. Вона демонструє, як треба вести війну,

– заявив радник.

Як він підкреслив, правильним рішенням української сторони було не захоплювати острів десантом, а вибити російських окупантів завдяки тяжкій артилерії, що дозволило не ризикувати життям наших захисників. Це ще раз показує, що саме потрібно Україні, аби деблокувати свої території.

Втрати ворога на Зміїному

Як розповів Подоляк, Збройні Сили Україні завдяки артилерії знищили на острові Зміїний 3 "панцирі" – системи протиповітряної оборони, які є в Росії. Крім того, ліквідували декілька сотень живої сили й багато ворожої техніки.

Перемога на острові Зміїний додає морального духу нашій армії, і це дуже правильно,

– наголосив він.

Деблокада портів після звільнення Зміїного

Радник також повідомив, що питання деблокади українських портів значно складніше, аніж звільнення Зміїного. Він наголосив, що острів – це лише форпост, який дозволяв Росії суттєво контролювати повітряний простір, оскільки там вони встановлювали свої системи ППО.

Після втрати флагмана "Москва" російським окупантам було дуже важко контролювати повітряний простір над цією частиною України. Тобто над Одещиною, Миколаївщиною, Лиманом і частково Євпаторією,

– пояснив Подоляк.

Утім, він наголосив, що говорити про деблокаду українських портів ще надто рано, оскільки російський флот трохи потужніший, ніж український.

"Нам потрібно ще знищити певну його кількість, аби акваторія Чорного моря була вільною. Я думаю, що ми це зробимо", – підсумував радник.



Звільнення острова Зміїний: що відомо

У оперативному командуванні "Південь" вчора, 30 червня, повідомили, що наші ракетні та артилерійські підрозділи завдали ударів по острову Зміїний, який тимчасово окупували російські загарбники. Внаслідок цього росіяни поспіхом залишили український острів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також підтвердив, що російські окупанти втекли зі Зміїного. Він наголосив, що загарбники не витримали масованої атаки з боку Збройних Сил України.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що після втечі російських окупантів зі Зміїного внаслідок атаки ЗСУ – Одеська область повністю звільнена від загарбників. Він додав, що острів Зміїний, відомий, як Змієбаївка, – це селище Біле Ізмаїльського району Одеської області.

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