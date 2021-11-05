Одна партія за 800 тисяч: на Буковині викрили схему контрабанди цигарок до Румунії

На Буковині викрили схему контрабанди цигарок елітних брендів з України до Румунії. Займались "бізнесом" місцеві мешканці, яким допомагали прикордонники та працівники лісового господарства.

Контрабандні цигарки вилучили. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 5 листопада.

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На Буковині викрили контрабанду елітних цигарок

Сталу схему контрабанди цигарок до Румунії викрили працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби. Попередньо відомо, що:

місцеві жителі прикордонних населених пунктів Буковини нелегально переправляли цигарки елітних брендів з України до Румунії;

це все відбувалось через прикордонні ліси;

у "бізнесі" допомагали прикордонники та працівники лісового господарства.

Співробітники ДБР провели 8 обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних протиправних дій,

– розповіли у відомстві.

Працівники ДБР виявили та вилучили:

цигарки вартістю понад 800 тисяч гривень;

телефони, рації та інші технічні засоби, які використовували члени угруповання для приховування своєї діяльності.

Наразі встановлюють осіб, у тому числі працівників контролюючих та правоохоронних органів, які можуть бути причетні до злочину.

Попередньо справу кваліфікували як незаконне виготовлення, зберігання, збут, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, порушення правил несення прикордонної служби. Якщо провину за цими статтями доведуть, то винним загрожує

Наразі справу розслідує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – ДБР та Державна прикордонна служба.

ДБР викрила схему постачання контрабандних цигарок / Фото ДБР

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