Одна історія. Чому всесвітньо відомий Фредді Мерк'юрі почував себе самотнім

Колись він сказав про себе: "Дехто згоден на друге місце, але не я. Для мене це поразка. Якщо ви відчули, що значить бути першим, то другого номера вам вже не достатньо!" Після першого написаного хіта і приходу такої бажаної слави, він став номером один для мільйонів прихильників і залишився ним донині. Неповторний музикант і виконавець, який став легендою, що житиме вічно – Фредді Мерк’юрі.

Справжнє ім'я музиканта, який прославився передусім як лідер рок-гурту Queen – Фаррух Бальсара. Народився він 5 вересня 1946 року на острові Занзібар, у тодішньому Занзібарському султанаті, яке сьогодні є територією Танзанії.

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Більшу частину свого дитинства хлопець провів в Індії: у 7 років почав брати уроки фортепіано, у 12 – створив власний шкільний ансамбль та виконував кавер-версії на пісні рок-н-рольних музикантів. Один з його тогочасних друзів згадував, що він мав "надприродну здатність відтворювати почуту на радіо музику". Саме у цей період юний талант почав називати себе Фредді.



Фредді Мерк'юрі у дитинстві

У 1963 році він переїхав до батьків у Занзібар, звідки вже через рік йому разом з родиною довелося тікати. Причиною була Занзібарська революція, в якій того часу загинули тисячі арабів та індійців. Відтак сім'я Фредді оселилася в Англії.

Фредді почав вивчати дизайн у Коледжі мистецтв Челсі, і як міг заробляв на життя: продавав поношений одяг та свої малюнки, працював у аеропорту "Хітроу", а також грав у складі деяких гуртів. Проте у 1970 році його життя круто змінилося.

Мерк'юрі познайомився із музикантами своєї майбутньої легендарної групи. Назву для гурту вигадав Фредді, як і відомий на весь світ логотип, на якому об'єдналися знаки зодіаку чотирьох членів групи.



Склад рок-гурту Queen

Слава та визнання не змусили себе довго чекати. Прихильників зачаровувало не лише виконання та глибокий зміст пісень гурту, але й харизматичний та епатажний соліст, який "приковував" до себе погляди.

Його виступи вражали, а багатотисячна публіка в один голос наспівувала фрагменти пісень і виконувала будь-яку партію із пісні за бажанням Фредді зі сцени. Сценічний образ, який створив для себе Мерк'юрі, захоплював прихильників.



Концерт Фредді Мерк'юрі

Вони були впевнені, що саме такий він і у повсякденному житті, проте в одному з інтерв'ю Мерк'юрі зізнався: "Мій образ на сцені дуже відрізняється від мене реального, і я не боюся бути собою поза сценою, я можу бути нудним і приземленим і багато хто залишається розчарованими, зустрівши мене, адже вони очікували зустріти "того" хлопця зі сцени, а я проста людина і хочу, щоб інші це розуміли".

Але, оскільки сцена і була його життям, то й образ глибоко вріс у звичну буденність. Упродовж усієї кар'єри жовта преса приписувала Мерк'юрі чутки про нетрадиційну орієнтацію та наркоманію. На що він відповідав, що якби так жив, як це описують, то давно б помер. І сам часто розповідав про свою самотність та неможливість будувати особисте життя через "зірковий" статус. Самотність прикрашали йому домашні улюбленці. Фредді мав шість котів, яких він обожнював і для яких навіть писав пісні.



Фредді Мерк'юрі мав шістьох котів

Ще на початку кар'єри у нього зав'язались довготривалі відносини із дівчиною на ім'я Мері Остін, з якою вони були разом до 1977 року, коли Фредді розповів їй про свою сексуальну орієнтацію. Проте колишня пара залишилася у дуже добрих стосунках. Фредді впродовж усього життя стверджував, що Мері є його єдиним коханням та неформальною дружиною.

Він придбав для неї квартиру неподалік від своєї та навіть став хрещеним батьком для її старшого сина. У 1985 році Мерк'юрі розпочав нові стосунки із перукарем Джимом Гаттоном, який і залишився з ним до самої смерті.

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