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      Одна історія. Чому всесвітньо відомий Фредді Мерк'юрі почував себе самотнім

      Одна історія 269 Читать новость на русском

      Колись він сказав про себе: "Дехто згоден на друге місце, але не я. Для мене це поразка. Якщо ви відчули, що значить бути першим, то другого номера вам вже не достатньо!" Після першого написаного хіта і приходу такої бажаної слави, він став номером один для мільйонів прихильників і залишився ним донині. Неповторний музикант і виконавець, який став легендою, що житиме вічно – Фредді Мерк’юрі.

      Справжнє ім'я музиканта, який прославився передусім як лідер рок-гурту Queen – Фаррух Бальсара. Народився він 5 вересня 1946 року на острові Занзібар, у тодішньому Занзібарському султанаті, яке сьогодні є територією Танзанії.

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      Більшу частину свого дитинства хлопець провів в Індії: у 7 років почав брати уроки фортепіано, у 12 – створив власний шкільний ансамбль та виконував кавер-версії на пісні рок-н-рольних музикантів. Один з його тогочасних друзів згадував, що він мав "надприродну здатність відтворювати почуту на радіо музику". Саме у цей період юний талант почав називати себе Фредді.

      ​Фредді Мерк’юрі у дитинстві
      Фредді Мерк'юрі у дитинстві

      У 1963 році він переїхав до батьків у Занзібар, звідки вже через рік йому разом з родиною довелося тікати. Причиною була Занзібарська революція, в якій того часу загинули тисячі арабів та індійців. Відтак сім'я Фредді оселилася в Англії.

      Фредді почав вивчати дизайн у Коледжі мистецтв Челсі, і як міг заробляв на життя: продавав поношений одяг та свої малюнки, працював у аеропорту "Хітроу", а також грав у складі деяких гуртів. Проте у 1970 році його життя круто змінилося.

      Мерк'юрі познайомився із музикантами своєї майбутньої легендарної групи. Назву для гурту вигадав Фредді, як і відомий на весь світ логотип, на якому об'єдналися знаки зодіаку чотирьох членів групи.

      Склад рок-гурту Queen
      Склад рок-гурту Queen

      Слава та визнання не змусили себе довго чекати. Прихильників зачаровувало не лише виконання та глибокий зміст пісень гурту, але й харизматичний та епатажний соліст, який "приковував" до себе погляди.

      Його виступи вражали, а багатотисячна публіка в один голос наспівувала фрагменти пісень і виконувала будь-яку партію із пісні за бажанням Фредді зі сцени. Сценічний образ, який створив для себе Мерк'юрі, захоплював прихильників.

      Концерт Фредді Мерк’юрі
      Концерт Фредді Мерк'юрі

      Вони були впевнені, що саме такий він і у повсякденному житті, проте в одному з інтерв'ю Мерк'юрі зізнався: "Мій образ на сцені дуже відрізняється від мене реального, і я не боюся бути собою поза сценою, я можу бути нудним і приземленим і багато хто залишається розчарованими, зустрівши мене, адже вони очікували зустріти "того" хлопця зі сцени, а я проста людина і хочу, щоб інші це розуміли".

      Але, оскільки сцена і була його життям, то й образ глибоко вріс у звичну буденність. Упродовж усієї кар'єри жовта преса приписувала Мерк'юрі чутки про нетрадиційну орієнтацію та наркоманію. На що він відповідав, що якби так жив, як це описують, то давно б помер. І сам часто розповідав про свою самотність та неможливість будувати особисте життя через "зірковий" статус. Самотність прикрашали йому домашні улюбленці. Фредді мав шість котів, яких він обожнював і для яких навіть писав пісні.

      Фредді Мерк’юрі мав шістьох котів
      Фредді Мерк'юрі мав шістьох котів

      Ще на початку кар'єри у нього зав'язались довготривалі відносини із дівчиною на ім'я Мері Остін, з якою вони були разом до 1977 року, коли Фредді розповів їй про свою сексуальну орієнтацію. Проте колишня пара залишилася у дуже добрих стосунках. Фредді впродовж усього життя стверджував, що Мері є його єдиним коханням та неформальною дружиною.

      Він придбав для неї квартиру неподалік від своєї та навіть став хрещеним батьком для її старшого сина. У 1985 році Мерк'юрі розпочав нові стосунки із перукарем Джимом Гаттоном, який і залишився з ним до самої смерті.

      Як пішов з життя один з найвідоміших рок-музикантів – дивіться у програмі.

      Теги: LifeStyle Музика Одна історія Історія
      Джерело: 24 канал
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