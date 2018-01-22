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Одна історія. Як маленькому Моцарту вдалося підкорити тогочасного монарха Франції

Одна історія 19:04, сьогодні 116 Читать новость на русском

Вольфганг Амадей Моцарт – музичний вундеркінд, видатний австрійський композитор, який почав свою кар'єру, коли йому виповнилося шість, і за 35 років життя написав понад 600 творів різних жанрів. Багато з них визнані шедеврами симфонічної, оперної, хорової музики. Музичний геній володів феноменальним слухом, пам'яттю і схильністю до імпровізації.

Моцарт народився 27 січня 1756 року у Зальцбурзі в сім’ї музиканта. Його батько – Леопольд, був скрипалем і композитором придворної капелли. Своїх дітей він також змалку привчав до музики. У сім років сестра Моцарта Марія Анна, яку називали Наннерль, почала вчитися грі на клавесині, а 3-річний Вольфганг і собі став підбирати співзвучні клавіші, запам’ятовував окремі частини мелодії і відтворював їх. Батько був у захваті і вже, коли хлопчику виповнилось 4 роки, починає розучувати з сином п’єси і менуети. А у п’ять – Вольфганг сам складає невеличкі п’єси, які поки що записує на папері Моцарт-старший. У шість років хлопчик майже самостійно опановує скрипку.

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Музичне майбутнє Моцарта було очевидним, тому батько вирішив показати світові 6-річного віртуоза. Їхня подорож королівськими і княжими дворами тривала 10 років. Тріо у складі батька і двох юних вундеркіндів – Вольфганга і Наннерль спершу поїхало на три тижні до Мюнхена. Публіка сприйняла їх із захватом і, повернувшись додому, батько вирішив тепер показати їх у Відні – тогочасному центрі європейської культури.

Леопольд Моцарт навчав сина різним прийомам, щоб розважати публіку. Так хлопчик грав на клавесині, клавіатура якого була покрита тканиною або із зав’язаними очима. І при цьому, ні разу не хибив. По дорозі у Відень у монастирі в Ібсі Моцарт вперше спробував грати на органі. Чутки про юного віртуоза швидко поширилися Віднем і Моцартів запрошують грати перед імператрицею. Вона була зачарована і подарувала два костюми для Вольфганга і сестри.

Як маленький Моцарт познайомився з Йоганном Бахом та чим закінчилась поїздка Моцартів до Голландії – дивіться у програмі.

Теги: Історія Музика Одна історія Австрія
Джерело: 24 Канал
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