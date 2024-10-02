На одній із підстанцій Укренерго аварійне відключення: частина Рівного без світла

У частині Рівного ввечері 2 жовтня зникло світло. Це сталося через аварійне відключення на одній із підстанцій міста.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наразі на місцях працюють енергетики, щоб відновити живлення споживачам.

До теми Чи будуть відключення світла 3 жовтня: яка ситуація в енергосистемі

Яка ситуація зі світлом у Рівному

Глава Рівненської обласної військової адміністрації написав, що на одній із підстанцій Укренерго у Рівному сталося аварійне відключення.

Через це без електропостачання залишилася чимала частина Рівного, приблизно 7 тисяч абонентів,

– зазначив Коваль.

Посадовець запевнив, що наразі енергетики працюють над тим, щоб світло повернулося в оселі рівнян. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 22:30.