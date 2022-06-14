"Одного пристрелити показово, інші заткнуться": окупанти обговорюють, як навести лад серед своїх

Російські окупанти не лише не рахуються з втратами власної армії. Вони готові самостійно вбивати тих, хто не хоче виконувати їх злочинні накази.

Черговий випадок такого ставлення керівництва окупаційних військ до своїх солдатів є у розмові такого "начальника" зі своєю дружиною. Перехоплення цієї розмови здійснило Головне управління розвідки Міноборони України, яке й опублікувало її.

Варте уваги На Донеччині окупанти виводять з ладу свою техніку і намагаються здати на брухт, щоб не воювати

В цій розмові окупант скаржиться своїй дружині на ситуацію в його підрозділі. Він не надто добирає слова під час спілкування, де ненормативної лексики мало не більше, аніж решти слів.

"Мені свої, бл*ть, нах*й, ці їб*ні ішаки, нах*й, мозок виносять. С*ка, бл*ть, понабирали, нах*й бл*ть. Ну, бл*ть, жалів, а тепер буду просто нах*й саджати, нах*й", – описав ситуацію російський військовий.

Пояснює, що склалась критична ситуація щодо морального стану підрозділу. На уточнююче питання дружини, чи критична ситуація зараз, він відповів, що критично було місяць тому, а зараз ситуація погіршилася. На що дружина порадила йому "дієвий метод" – застрелити одного зі своїх.

"Та ну нах*й бл*ть, с*ка, одного пристрелити показово, інші, можливо, заткнуться? Добре в тебе дружина? Знаєш, як говорять: "бий своїх, щоб чужі боялися", – порадила, сміючись, дружина своєму чоловіку-окупанту.

Як росіяни скаржаться на війну проти України

Саме в телефонних розмовах, які перехоплює українська розвідка, можна дізнатися про справжній стан справ у російській армії. У розмовах з рідними та близькими окупанти нерідко зізнаються у злочинах, які вони чи їх співвітчизники вчиняли проти мирного населення.

Також вони розповідають про те, як до них ставляться їх командири, які готові пускати їх в атаку як "гарматне м'ясо".

Чимало з них не були готові до того, що українці чинитимуть опір. І відверто зізнаються, що тут для них зробили справжнє пекло.

Тож деякі окупанти намагаються якомога скоріше втекти з України. Але просто так їх ніхто не відпустить. Тож вони вигадують все нові способи. Адже через самостріл їх чекає не госпіталь, а переслідування зі сторони ФСБ. Серед таких способів – укладання фіктивного шлюбу. Або відверта симуляція, коли постійно скаржаться на своє здоров'я.

А є й такі, які виводять з ладу своє озброєння, щоб їх не відправили на передову.

Відео перехопленої розмови окупанта з дружиною з пропозицією застрелити одного зі своїх