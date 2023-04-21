Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – Малюк

Глава СБУ розповів, що одного священника Української православної церкви московського патріархату обміняли на майже 30 українських військовослужбовців. Окрім цього, СБУ відкрила справи проти понад 60 отців УПЦ МП.

Глава СБУ Василь Малюк розповів, що наші суди винесли 7 вироків священникам московського патріархату. За його словами, контррозвідувальні заходи в УПЦ МП СБУ розпочала ще 2022 року.

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Що розповів глава СБУ про священників УПЦ МП

Василь Малюк розповів, що за обміном Україна передала двох священників УПЦ МП.

І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців,

– заявив Василь Малюк.

Він не назвав імені цього священника, однак пояснив, що в результаті контррозвідувальних заходів СБУ:

відкрили кримінальні справи щодо 61 священнослужителя;

суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога;

припинили громадянство України 19 священникам УПЦ МП.

Глава Служби безпеки України пояснив, що раніше вже говорив – наявність ряси та кадила не є обставиною, яка обтяжує, проте й не звільняє від кримінальної відповідальності.

"І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", – заявив очільник СБУ.

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