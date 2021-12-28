Одразу два: у ДБР підтвердили кримінальні провадження проти Гогілашвілі

Проти ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі відкрили одразу 2 кримінальних провадження. Одне з них стосується перевищення службових повноважень, інше – службової підробки.

Інформацію про те, що проти ексзаступника глави МВС є відкриті справи, підтвердили у Державному бюро розслідувань. Наразі проводять досудові розслідування.

Раніше ДБР розпочало розслідування у справі Гогілашвілі

За що порушили кримінальні провадження

Перше кримінальне провадження стосується можливого службового підроблення. Мовиться про час, коли Гогілашвілі призначали на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Що міг фальсифікувати Гогілашвілі – наразі невідомо.

Друге провадження – через скандальний інцидент на блокпосту у Краматорську. У ДБР розслідують перевищення службових повноважень.

Раніше Гогілашвілі підтвердив, що проти нього є справа в Росії

Зазначимо, раніше Гогілашвілі підтвердив, що проти нього є відкрита кримінальна справа в Росії. Як пояснив колишній високопосадовець, вона стосується "екстремізму та виявлення його громадянської позиції" у 2015 році.

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Гогілашвілі зазначив, що він – колишній громадянин Росії, а його свідомий вибір – це українське громадянство.

Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі:

Скандально відомим Гогілашвілі став 11 грудня, коли оприлюднили відео за його участю.

На кадрах – "розбірки" правоохоронцям, які влаштував тодішній заступник міністра на блокпосту в Краматорську.

Виявилось, що цей випадок – не перший, схожа ситуація трапилась з Гогілашвілі та поліцейськими у Києві.

На скандал відреагував і президент Зеленський, він сказав, що виходом з ситуації буде звільнення.

Гогілашвілі визнав свою провину і написав заяву про звільнення.

Дивіться відео "розбірок" Гогілашвілі в Краматорську:

Текст публікації ДБР:

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальних провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України.

Друге – за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області.