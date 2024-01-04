Одразу після повернення з полону: дівчині-морпіху зробив пропозицію коханий-побратим

Україна 3 січня повернула додому з російського полону 230 наших захисників. Серед тих, хто приїхав додому, була й бойова медикиня з 36 бригади Галина Федишин.

Уже наступного дня, після того, як медикиня повернулася в Україну внаслідок наймасштабнішого обміну полоненими, дівчину чекав приємний сюрприз. Її руку та серце попросив коханий-побратим.

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Дівчина-морпіх отримала пропозицію після повернення з полону

Виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський з позивним "Волина" розповів, що став свідком справжнього тріумфу любові, яка пережила випробування, що здатні зламати найсильніших.

Майор розповів, що дівчині-морпіху Галині Федишин, яка щойно повернулася з російського полону, зробив пропозицію її коханий Микола Гриценяк. "Волина" також виклав у мережі кадри, де військовий просив руки й серця своєї коханої.

Микола Гриценяк попросив руки й серця у бойової медикині Галини Федишин / Відео з фейсбуку Сергія Волинського

Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це – пекло на землі.

Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон,

– написав "Волина".

Майор також зауважив, що почуття цієї пари та відданість один одному стали символами непереможної віри й надії. А їхня любов – це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів.

Галина Федишин прийняла пропозицію руки й серця / Фото з фейсбуку Сергія Волинського

"Вітаю вас з цим новим початком! Ваша історія – натхнення для всієї країни", – висловив поздоровлення Сергій Волинський.

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