Десята частина розграбованого: Офіс генпрокурора визначив заставу для Медведчука, – ЗМІ

В Офісі генерального прокурора визначили розмір застави для кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. Прокурори проситимуть про заставу у понад 300 мільйонів гривень.

Така сума, як пояснили в Офісі генпрокурора, складає приблизно десяту частину тих, цінностей, що могли бути розграбовані. Тоді як оцінити збитки від державної зради взагалі неможливо.

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В Офісі генпрокурора додали, що подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Верхня межа розміру застави, визначена законодавством України, від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На думку прокурорів, цього замало.

Прокуратура просить 132 159 розмірів прожиткових мінімумів або 300 000 930 гривень, виходячи з того, що це приблизно десята частина тих, цінностей, що могли бути розграбовані. Тому, зважаючи на предмет посягання, матеріальне становище підозрюваного та наявні ризики – подано клопотання із таким розміром застави,

– пояснили в Офісі генпрокурора.

Зауважимо, що запобіжний захід Віктору Медведчуку мають обрати 13 травня. Засідання у цій справі відбудеться у Печерському райсуді приблизно о 13:00. Помічники Медведчука розповіли "Сьогодні", що засідання буде вести суддя В'ячеслав Підпалий.

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