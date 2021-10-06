Офіс Президента хоче відсторонення Мецгера з "Укрексімбанку" після нападу на журналістів

В Офісі Президента заявили, що на час розслідування нападу на журналістів "Схем" потрібно відсторонити голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Однак цього може виявитися не досить для того, щоб відновити репутацію банку.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження, а Наглядова рада проводить перевірку. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ситуація негативна

За словами Подоляка, керівництво "Укрексімбанку" повело себе неприпустимо і ця ситуація є негативною. Посадовці будь якого рангу повинні поважати роботу журналістів та їхньої роботи.

Обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі,

– заявив Подоляк.

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