Офіс Президента опублікував українську формулу миру, яку обговорювали на саміті в Джидді

8 серпня 2023, 14:02
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Джерело:

ОП

Офіс Президента опублікував документ формули миру України з 10 пунктів, які обговорювали на саміті в Саудівській Аравії. Зокрема, там є умова й про відновлення територіальної цілісності України, і про ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку.

У Офісі Президента розповідали, що країни вже готові взяти на себе певні питання формули миру. Глава ОП пояснив, що наша сторона на саміті в Джидді розповіла учасникам про філософію кожного з пунктів формули миру. 

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ОП опублікував українську формулу миру

Імплементація формули миру – це відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права, яка була зруйнована агресивною війною Росії проти України,
– заявив Єрмак. 

За його словами, формула миру побудована на:

  • ключових принципах Статуту ООН і міжнародного права;
  • повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

 

Українська формула миру / Скриншоти з документа ОП

 

 

 

 

 

 

Автор: Діана Квасневська