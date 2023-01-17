Офіс Президента погодив відставку Арестовича з посади радника

Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення зі своєї посади. Згодом у Зеленського підтвердили те, що документ підписав Апарат інституції.

У вівторок, 17 січня, стало відомо про намір Арестовича піти у відставку з його допису у соціальних мережах. Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам 24 Каналу підтвердив, що в ОП задовольнили це прохання про звільнення позаштатного радника.

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Заяву на звільнення вже підписано

За словами Никифорова, керівниця Апарату Офісу Президента Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича. Зауважмо, що звільнитися позаштатний радник вирішив за власним бажанням, маючи намір продемонструвати приклад адекватної поведінки після недавнього скандалу.

Окрім того, варто сказати, що заява була адресована главі Офісу Президента України Андрієві Єрмаку. Свій підпис на документі очільник ОП, очевидно, уже поставив, якщо був підписаний Марією Вітушок наказ про звільнення.



Заява на звільнення Олексія Арестовича з Офісу Президента / Фото зі соціальних мереж

Що передувало цьому рішенню

Після того, як росіяни у суботу, 14 січня, обстріляли багатоповерхівку в Дніпрі, Арестович зауважив, що в житловий будинок влучив уламок ракети, яку збила українська ППО.

Згодом цю інформацію спростували в Збройних Силах нашої держави. Там зазначили, що ворог поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою Х-22, яку наша протиповітряна оборона не може збивати.

Водночас це підтвердили в Міністерстві оборони Великої Британії. Там констатували, що цей тип озброєння є надзвичайно неточним, якщо його використовувати для атак по наземних цілях.

Важливо, що окупанти атакували Дніпро з акваторії моря та жодних сумнівів у тому, що це був зумисний терористичний акт, ні в кого бути немає.

Станом на 17 січня 2023 року розбір завалів та операція з порятунку людей триває. Відомо щонайменше про 4 десятки осіб, що загинули внаслідок влучання Х-22 у житловий будинок.