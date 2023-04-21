Центральний офіс ЮГМК у Донецьку закривають: керують цим "фахівці з Москви"

В окупованому Донецьку закривають центральний офіс ЮГМК. Від маріонеткового керівництва окупанти збираються позбавитись у жорстокий спосіб.

Керуватимуть процесом так звані "фахівці з Москви". Про це повідомили місцеві джерела 24 Каналу.

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Завод хочуть розграбувати

Бойовики розповідають людям, мовляв, персонал не скорочуватимуть. Однак насправді це буде. За словами джерел, місцевих традиційно "почистять наглухо": кого на пенсію, кого на фронт.

Мета цього дійства – максимально розграбувати підприємства.

Закриття шахт на Донбасі

До речі, раніше повідомляли, що російське військово-політичне керівництво вирішило позакривати шахти та вуглезбагачувальні фабрики на тимчасово окупованих частинах Донеччини та Луганщини.

У розвідці повідомляли, що це робитимуть поступово, але впродовж наступних пів року у так званих псевдореспубліках може не залишитися жодної шахти. При цьому відновити їх роботу після деокупації буде вже неможливо. Це рішення вже прийняте на найвищому рівні. Про це свідчить інформація, яку доносять керівники шахт своїм працівникам.

Потім у Москві стали думати, коли саме та в який спосіб пояснити це місцевим мешканцям та уникнути хвилі соціального невдоволення. Ще у грудні 2022 року всім гірникам, яких ще не мобілізували, сказали, що із оплатою праці найближчим часом буде достатньо важко. При цьому звинувачували в цьому традиційно Україну.